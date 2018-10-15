Клімкін зустрівся з Генсеком НАТО: з'явилися подробиці

"У ході зустрічі сторони обговорили спільні виклики безпеки, з якими стикаються держави-члени НАТО і Україна, зокрема безпекову ситуацію у Чорному і Азовському морях", - повідомили в прес-службі.

Так, в ході зустрічі Генсекретар підтвердив, що "заходи у рамках посиленої передової присутності у Східній Європі і Балтії, адаптація і створення нових військових структур, суттєве посилення витрат на оборону є чіткою відповіддю союзників на зростаючу агресивність Росії".



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"При обговоренні напрямів практичної взаємодії Міністр Клімкін звернувся з проханням активізувати роботу Трастових фондів НАТО, покликаних сприяти зміцненню безпеки складів боєприпасів в Україні, що є особливо актуальним у світлі останніх подій у м. Ічня на Чернігівщині. Сторони погодились із необхідністю спільного постійного контролю за ефективністю використання допомоги Альянсу нашій державі", - зазначили у місії.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.