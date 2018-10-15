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У Люксембурзі сьогодні відбудеться Міністерське засідання Східного партнерства

У Люксембурзі сьогодні відбудеться Міністерське засідання Східного партнерства

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні, 15 жовтня, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у Міністерському засіданні ініціативи "Східне партнерство" в Люксембурзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

15-16 жовтня відбудеться візит Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Брюсселя та Люксембурга з метою участі у 9-му Міністерському засіданні ініціативи Східне партнерство (СхП) та проведення зустрічей з представниками інституцій ЄС та НАТО.

Участь у Міністерському засіданні СхП також візьмуть Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріка Могеріні, Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Хан, міністри закордонних справ держав-членів ЄС та держав-учасниць СхП, а також представники Форуму громадянського суспільства СхП.

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У рамках візиту заплановані зустрічі з керівництвом Європейської Комісії, представниками Європейського Парламенту, керівниками зовнішньополітичних відомств країн ЄС, а також виступ на Конференції високого рівня "Втручання у вибори в цифрову еру". Зокрема, Міністр зустрінеться з Віце-президентом Європейської Комісії Марошем Шефчовічем, Комісаром ЄС з питань Безпекового союзу сером Джуліаном Кінгом, Генеральним Секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, Міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

Нагадаємо, раніше МЗС України повідомив, що наступна зустріч України, Грузії, ЄС і Молдови в рамках Східного партнерства відбудеться у жовтні 2018 року.

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