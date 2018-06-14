Україна виконала екологічні зобов'язання в рамках Східного партнерства майже на 70%

Ефективність реалізації екологічної політики оцінювалася за критеріями: відкритість (прозорість), участь громадськості у розробці та прийнятті рішень, підзвітність, ефективність та узгодженість.



Зокрема, найвищий бал Мінприроди отримало за підзвітність – 70% виконання. Крім того, експерти поставили Міністерству високу оцінку за прозорість, яку вдалося забезпечити, зокрема, завдяки доступу до наборів відкритих даних, оскільки деякі з яких публікуються вперше.



Також автори звіту відзначили, що Міністерство активно використовує різні засоби комунікації та роз’яснює свою діяльність громадянам та органам державної влади, дотичним до сфери довкілля. Зокрема, Міністерство дотримується прозорості там, де цього не вимагають процедури чи законодавство.



Автори дослідження також акцентують увагу, що Україні для проведення європейських реформ у сфері охорони довкілля необхідно сформувати цілісне бачення належного екологічного врядування у діалозі з громадськістю та іншими заінтересованими сторонами.



Як повідомляв УНН, Національною стратегією управління відходами передбачено збільшення переробки твердих побутових відходів до 70% до 2030 року.