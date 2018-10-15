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В Люксембурге сегодня состоится Министерское заседание Восточного партнерства

В Люксембурге сегодня состоится Министерское заседание Восточного партнерства

Киев  •  УНН

 • 11568 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, 15 октября, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в Министерском заседании инициативы Восточное партнерство в Люксембурге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

15-16 октября состоится визит Министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Брюссель и Люксембург для участия в 9-м Министерском заседании инициативы Восточное партнерство (ВП) и проведение встреч с представителями институтов ЕС и НАТО.

Участие в министерском заседании ВП также примут Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини, Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Хан, министры иностранных дел государств-членов ЕС и государств-участников ВП, а также представители Форума гражданского общества ВП.

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В рамках визита запланированы встречи с руководством Европейской Комиссии, представителями Европейского Парламента, руководителями внешнеполитических ведомств стран ЕС, а также выступление на Конференции высокого уровня "Вмешательство в выборы в цифровую эру". В частности, министр встретится с вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шефчовичем, Комиссаром ЕС по вопросам Безопасности союза сэром Джулианом Кингом, Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Напомним, ранее МИД Украины сообщил, что следующая встреча Украины, Грузии, ЕС и Молдовы в рамках Восточного партнерства состоится в октябре 2018 года.

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