Восточное партнерство: следующая встреча состоится в октябре

"Кроме того, на сентябрь этого года запланирована неформальная встреча ЕС-Украина-Грузия-Молдова на уровне министров экономики и торговли", - добавили в МИД.

Добавим, что сегодня в рамках встречи Министра иностранных дел Украины Павла Климкина с Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, стороны призвали РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинских политических заключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку более 60 суток назад.



Напомним, Украина выполнила экологические обязательства в рамках Восточного партнерства почти на 70%.