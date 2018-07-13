Восточное партнерство: следующая встреча состоится в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля УНН. Следующая встреча Украины, Грузии, ЕС и Молдовы в рамках Восточного партнерства состоится в октябре 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Кроме того, на сентябрь этого года запланирована неформальная встреча ЕС-Украина-Грузия-Молдова на уровне министров экономики и торговли", - добавили в МИД.
Добавим, что сегодня в рамках встречи Министра иностранных дел Украины Павла Климкина с Комиссаром ЕС по вопросам ЕПС и переговоров по расширению Йоганнесом Ханом, стороны призвали РФ освободить всех незаконно удерживаемых украинских политических заключенных, в частности украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку более 60 суток назад.
Напомним, Украина выполнила экологические обязательства в рамках Восточного партнерства почти на 70%.