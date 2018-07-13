Східне партнерство: наступна зустріч відбудеться у жовтні

"Крім того на вересень цього року запланована неформальна зустріч ЄС-Україна-Грузія-Молдова на рівні міністрів економіки та торгівлі", - додали у МЗС.

Додамо, що сьогодні у рамках зустрічі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з Комісаром ЄС з питань ЄПС та переговорів з розширення Йоганнесом Ханом, сторони закликали РФ звільнити всіх незаконно утримуваних українських політичних в’язнів, зокрема українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування понад 60 діб тому.



Нагадаємо, Україна виконала екологічні зобов'язання в рамках Східного партнерства майже на 70%.