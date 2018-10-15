Клімкін зустрівся з генсеком НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter української місії при НАТО.
"Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом", - сказано у повідомлені.
Клімкін також провів зустріч з з Віце-президентом ЄК з питань Енергетичного Союзу Марошем Шефчовічем.
Деталі зустрічей поки не відомі.
Варто відзначити що у своєму Twitter Клімкін привітав нові санкції ЄС.
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"Рада ЄС запровадила новий режим обмежувальних заходів, що дозволяють накладати санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва та використання хімічної зброї, а також підкреслила необхідність співпрацювати для протидії іншим гібридним загрозам. Готові до взаємодії", - написав він.
Як повідомляв УНН, Рада Європейського союзу затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та поширення хімічної зброї.