ЄС затвердив новий режим санкцій через хіматаки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Рада Європейського союзу затвердила новий режим санкцій у відповідь на використання та поширення хімічної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЄС.
"Рада прийняла новий режим обмежувальних заходів щодо вирішення проблем використання та розповсюдження хімічної зброї. Це рішення є прямим контролем за висновками Європейської Ради від 28 червня 2018 року", - сказано у повідомлені.
Тепер ЄС зможе застосовувати санкції до осіб та організацій, залучених до розробки та використання хімічної зброї будь-де, незалежно від їх національності та місця розташування.
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Обмежувальні заходи спрямовані на осіб та суб'єктів, які безпосередньо відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну та матеріальну підтримку, а також тих, хто допомагає, заохочує їх або асоціюється з ними.
Санкції включають заборону на поїздки до ЄС, заморожування активів для людей та заморожування активів для суб'єктів господарювання.
Це рішення сприяє зусиллям ЄС щодо боротьби з розповсюдженням та використанням хімічної зброї, що становить серйозну загрозу для міжнародної безпеки.
Як повідомляв УНН, у Британії ідентифікували третього підозрюваного у справі Скрипалів.