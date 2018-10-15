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ЕС утвердил новый режим санкций из-за химатак

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Союз принял новый режим ограничительных мер по решению проблем использования и распространения химического оружия. Это решение является прямым контролем за выводами Европейского Совета от 28 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Теперь ЕС сможет применять санкции к лицам и организациям, вовлеченных в разработки и использования химического оружия в любом месте, независимо от их национальности и места расположения.

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Ограничительные меры направлены на лиц и субъектов, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку, а также тех, кто помогает, поощряет их или ассоциируется с ними.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для людей и замораживания активов для субъектов хозяйствования. 

Это решение способствует усилиям ЕС по борьбе с распространением и использованием химического оружия, которое представляет серьезную угрозу для международной безопасности.

Как сообщал УНН, в Великобритании идентифицировали третьего подозреваемого по делу Скрипалей.

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