ЕС утвердил новый режим санкций из-за химатак

"Союз принял новый режим ограничительных мер по решению проблем использования и распространения химического оружия. Это решение является прямым контролем за выводами Европейского Совета от 28 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

Теперь ЕС сможет применять санкции к лицам и организациям, вовлеченных в разработки и использования химического оружия в любом месте, независимо от их национальности и места расположения.



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Ограничительные меры направлены на лиц и субъектов, которые непосредственно отвечают за разработку и использование химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку, а также тех, кто помогает, поощряет их или ассоциируется с ними.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС, замораживание активов для людей и замораживания активов для субъектов хозяйствования.

Это решение способствует усилиям ЕС по борьбе с распространением и использованием химического оружия, которое представляет серьезную угрозу для международной безопасности.



Как сообщал УНН, в Великобритании идентифицировали третьего подозреваемого по делу Скрипалей.