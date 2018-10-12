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У Британії ідентифікували третього підозрюваного у справі Скрипалів - ЗМІ

У Британії ідентифікували третього підозрюваного у справі Скрипалів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Відділ боротьби з тероризмом поліції Великої Британії проводить розслідування щодо третього підозрюваного в отруєнні нервово-паралітичною речовиною в Солсбері, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

Слідчі ідентифікували “третю людину”, причетну до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, як російського громадянина, що подорожує під ім’ям “Сергій Федотов”.

Повідомляється, що раніше російські ЗМІ з’ясували, що Федотов був у Лондоні з 2 по 4 березня 2018 року, як і Олександр Петров та Руслан Боширов, яких раніше публічно звинуватила Британія. Федотов нібито прилетів до країни іншим рейсом, а полетів разом з ними.

Федотов, за інформацією ЗМІ, також був разом з Бошировим і Петровим у Празі у 2014 році — у той самий час, коли вони, ймовірно, стежили за Скрипалем у Чехії.

Як зазначає видання, британська поліція наразі вивчає докази, щоб зрозуміти, чи висувати обвинувачення проти Федотова.

Одне з джерел повідомило також, що Федотов, можливо, був у Великій Британії для спостереження за операцією Боширова і Петрова. Він, ймовірно, поїхав до Солсбері, щоб стежити у день отруєння за Скрипалями, поки його поплічники наносили “Новачок” на ручку дверей будинку.

Наразі незрозуміло, чи ім’я та прізвище підозрюваного справжні.

Як повідомляв УНН, справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипалів, за даними розслідувачів Bellingcat, Олександр Мішкін. У звіті журналістів зазначено, що “Олександр Петров” не справжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

Нагадаємо, Петров і Боширов — росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.

За даними Лондона, обвинувачені — співробітники російської військової розвідки. Самі підозрювані в ефірі прокремлівського телеканалу RT назвали себе “підприємцями середньої руки” і відкинули звинувачення в отруєнні Скрипалів.

4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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