В Британии идентифицировали третьего подозреваемого по делу Скрипалей - СМИ

Следователи идентифицировали "третьего человека", причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, как российского гражданина, который путешествует под именем "Сергей Федотов".

Сообщается, что ранее российские СМИ выяснили, что Федотов был в Лондоне с 2 по 4 марта 2018 года, как и Александр Петров и Руслан Боширов, которых ранее публично обвинила Великобритания. Федотов якобы прилетел в страну другим рейсом, а улетел вместе с ними.

Федотов, по информации СМИ, также был вместе с Бошировим и Петровым в Праге в 2014 году - в то самое время, когда они, вероятно, следили за Скрипалем в Чехии.

Как отмечает издание, британская полиция сейчас изучает доказательства, чтобы понять, выдвигать обвинения против Федотова.

Один из источников сообщил также, что Федотов, возможно, был в Великобритании для наблюдения за операцией Боширова и Петрова. Он, вероятно, поехал в Солсбери, чтобы следить в день отравления за Скрипалями, пока его соратники наносили "Новичок" на ручку двери дома.

Пока неясно, настоящие ли имя и фамилия подозреваемого.

Как сообщал УНН, настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипалей, по данным расследователей Bellingcat, Александр Мишкин. В отчете журналистов указано, что "Александр Петров" не настоящий персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который находится на службе в ГРУ.

Напомним, Петров и Боширов - россияне, фамилии которых называют вымышленными и которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

По данным Лондона, обвиняемые - сотрудники российской военной разведки. Сами подозреваемые в эфире прокремлевского телеканала RT назвали себя "предпринимателями средней руки" и отвергли обвинения в отравлении Скрипалей.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.