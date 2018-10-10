"Петров і Боширов" стежили за Скрипалем у Чехії - ЗМІ

"Схоже, що росіяни мали загін, що спостерігав за Скрипалем задовго до замаху", - повідомило джерело видання у спецслужбі.



Один підозрюваних, який представився російським ЗМІ під ім’ям Олександр Петров, прибув до Чехії в середині жовтня 2014 року, зокрема, з 13 по 16 жовтня він розмістився в одному з готелів в місті Острава. Потім він попрямував до Праги, зазначає Чеське радіо.



Другий підозрюваний, що назвався Русланом Бошировим, 11 жовтня 2014 року прибув до Праги.



Росіяни при відвідуванні Праги використовували ті ж імена, які пізніше встановили британські слідчі в розслідуванні замаху на вбивство в англійському місті Солсбері.



Повідомляється, що Скрипаль приїхав до Чехії в другій половині жовтня 2014 року. Російське посольство у Чехії відмовилось коментувати інформацію про перетин кордону зазначеними громадянами РФ.



Крім того у дослідженні Bellingcat повідомлено, що у період з 2011 по 2018 рік Олександр Мішкін, якого підозрюють в отруєнні колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля 4 березня у Солсбері, багато подорожував та здійснював багаторазові поїздки до України.

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Як повідомляв УНН, справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипалів, за даними розслідувачів Bellingcat, Олександр Мішкін. У звіті журналістів зазначено, що “Олександр Петров” не справжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

Нагадаємо, Петров і Боширов - росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.



За даними Лондона, обвинувачені - співробітники російської військової розвідки. Самі підозрювані в ефірі прокремлівського телеканалу RT назвали себе "підприємцями середньої руки" і відкинули звинувачення в отруєнні Скрипалів.



4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.