"Петров и Боширов" следили за Скрипалем в Чехии - СМИ

"Похоже, что россияне имели отряд, который наблюдал за Скрипалем задолго до покушения", - сообщил источник в спецслужбе.



Один подозреваемых, который представился российским СМИ под именем Александр Петров, прибыл в Чехию в середине октября 2014 года, в частности, с 13 по 16 октября он разместился в одном из отелей в городе Острава. Затем он направился в Прагу, отмечает Чешское радио.



Второй подозреваемый, назвавшийся Русланом Бошировим, 11 октября 2014 прибыл в Прагу.



Россияне при посещении Праги использовали те же имена, которые позже установили британские следователи в расследовании покушения на убийство в английском городе Солсбери.



Сообщается, что Скрипаль приехал в Чехию во второй половине октября 2014 года. Российское посольство в Чехии отказалось комментировать информацию о пересечении границы указанными гражданами РФ.



Кроме того, в исследовании Bellingcat сообщено, что в период с 2011 по 2018 Александр Мишкин, которого подозревают в отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта в Солсбери, много путешествовал и совершал многократные поездки в Украину.

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Как сообщал УНН, настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипаля, по данным расследователей Bellingcat, Александр Мишкин. В отчете журналистов указано, что "Александр Петров" не настоящий персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который находится на службе в ГРУ.

Напомним, Петров и Боширов - русские, фамилии которых называют вымышленными и которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.



По данным Лондона, обвиняемые - сотрудники российской военной разведки. Сами подозреваемые в эфире прокремлевского телеканала RT назвали себя "предпринимателями средней руки" и отвергли обвинения в отравлении Скрипалей.



4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.