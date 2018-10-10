"Петров и Боширов" следили за Скрипалем в Чехии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Двое россиян, подозреваемых в отравлении на территории Великобритании бывшего двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в октябре 2014 года тайно прибыли в Чехию. В то же время в страну должен был приехать и сам Скрипаль для встречи с чешскими офицерами, сообщает Чешское радио со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
"Похоже, что россияне имели отряд, который наблюдал за Скрипалем задолго до покушения", - сообщил источник в спецслужбе.
Один подозреваемых, который представился российским СМИ под именем Александр Петров, прибыл в Чехию в середине октября 2014 года, в частности, с 13 по 16 октября он разместился в одном из отелей в городе Острава. Затем он направился в Прагу, отмечает Чешское радио.
Второй подозреваемый, назвавшийся Русланом Бошировим, 11 октября 2014 прибыл в Прагу.
Россияне при посещении Праги использовали те же имена, которые позже установили британские следователи в расследовании покушения на убийство в английском городе Солсбери.
Сообщается, что Скрипаль приехал в Чехию во второй половине октября 2014 года. Российское посольство в Чехии отказалось комментировать информацию о пересечении границы указанными гражданами РФ.
Кроме того, в исследовании Bellingcat сообщено, что в период с 2011 по 2018 Александр Мишкин, которого подозревают в отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта в Солсбери, много путешествовал и совершал многократные поездки в Украину.
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Как сообщал УНН, настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипаля, по данным расследователей Bellingcat, Александр Мишкин. В отчете журналистов указано, что "Александр Петров" не настоящий персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который находится на службе в ГРУ.
Напомним, Петров и Боширов - русские, фамилии которых называют вымышленными и которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.
По данным Лондона, обвиняемые - сотрудники российской военной разведки. Сами подозреваемые в эфире прокремлевского телеканала RT назвали себя "предпринимателями средней руки" и отвергли обвинения в отравлении Скрипалей.
4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанной в России.