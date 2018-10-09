Bellingcat: Петров-Мішкін міг отримати "Героя Росії" за діяльність в Україні

"У другій половині 2014 року президент Путін нагородив Олександра Мішкіна нагородою Героя Російської Федерації. Люди, знайомі з сім'єю Мішкіна, повідомили нам, що вони вважають, що найвища нагорода Росії була вручена за діяльність Мішкіна "як у Криму, так і стосовно Януковича", - пишуть журналісти.



Згідно зі звітом, восени 2014 року в той час як Мішкін і Чепіга отримали "Героя Росії", обидва переїхали в сучасні квартири вартістю від 350 000 до 500 000 євро. Bellingcat вважає, що ці квартири служили винагородою, яку отримують удостоєні найвищої державної нагороди.



Крім того у дослідженні повідомлено, що у період з 2011 по 2018 рік Олександр Мішкін, якого підозрюють в отруєнні колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля 4 березня у Солсбері, багато подорожував та здійснював багаторазові поїздки до України.



Як повідомляв УНН, справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипалів, за даними розслідувачів Bellingcat, Олександр Мішкін. У звіті журналістів зазначено, що “Олександр Петров” не справжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

Нагадаємо, Петров і Боширов - росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.



За даними Лондона, обвинувачені - співробітники російської військової розвідки. Самі підозрювані в ефірі прокремлівського телеканалу RT назвали себе "підприємцями середньої руки" і відкинули звинувачення в отруєнні Скрипалів.



4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.