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Bellingcat: Петров-Мишкин мог получить "Героя России" за деятельность в Украине

Bellingcat: Петров-Мишкин мог получить "Героя России" за деятельность в Украине

Киев  •  УНН

 • 15260 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Александр Мишкин, которого подозревают в отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта в Солсбери, мог получить высшую государственную награду России - Героя Российской Федерации - за деятельность, связанную с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, или за активность в Крыму. Об этом говорится в опубликованных сегодня данных расследования, передает УНН.

"Во второй половине 2014 года президент Путин наградил Александра Мишкина наградой Героя Российской Федерации. Люди, знакомые с семьей Мишкина, сообщили нам, что они считают, что высшая награда России была вручена за деятельность Мишкина "как в Крыму, так и в отношении Януковича", - пишут журналисты.

Согласно отчету, осенью 2014 года в то время как Мишкин и Чепига получили "Героя России", оба переехали в современные квартиры стоимостью от 350 000 до 500 000 евро. Bellingcat считает, что эти квартиры служили наградой, которую получают удостоеные высшей государственной награды.

Кроме того, в исследовании сообщается, что в период с 2011 по 2018 Александр Мишкин, которого подозревают в отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля 4 марта в Солсбери, много путешествовал и совершал многократные поездки в Украину.

Как сообщал УНН, настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипаля, по данным расследователей Bellingcat, Александр Мишкин. В отчете журналистов указано, что "Александр Петров" не настоящий персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который находится на службе в ГРУ.

Напомним, Петров и Боширов - русские, фамилии которых называют вымышленными и которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.

По данным Лондона, обвиняемые - сотрудники российской военной разведки. Сами подозреваемые в эфире прокремлевского телеканала RT назвали себя "предпринимателями средней руки" и отвергли обвинения в отравлении скрипачей.

4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом,  разработанным в России.

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