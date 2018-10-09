Мішкін багаторазово відвідував Україну - Bellingcat

Bellingcat стверджує, що Мішкін здійснив декілька поїздок до України, зокрема під час Майдану 2013 року.

Як повідомляв УНН, справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипалів, за даними розслідувачів Bellingcat, Олександр Мішкін. У звіті журналістів зазначено, що “Олександр Петров” не справжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ.

Нагадаємо, Петров і Боширов - росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.



За даними Лондона, обвинувачені - співробітники російської військової розвідки. Самі підозрювані в ефірі прокремлівського телеканалу RT назвали себе "підприємцями середньої руки" і відкинули звинувачення в отруєнні Скрипалів.



4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.