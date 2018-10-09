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Мішкін багаторазово відвідував Україну - Bellingcat

Мішкін багаторазово відвідував Україну - Bellingcat

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. У період з 2011 по 2018 рік Олександр Мішкін, якого підозрюють в отруєнні колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля 4 березня у Солсбері, багато подорожував та здійснював багаторазові поїздки до України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bellingcat.

Bellingcat стверджує, що Мішкін здійснив декілька поїздок до України, зокрема під час Майдану 2013 року.

Як повідомляв УНН, справжнє ім’я другого підозрюваного у справі отруєння Скрипалів, за даними розслідувачів Bellingcat, Олександр Мішкін. У звіті журналістів зазначено, що “Олександр Петров” не справжній персонаж, а таємний псевдонім співробітника російського агентства безпеки, військового лікаря, який перебуває на службі в ГРУ. 

Нагадаємо, Петров і Боширов - росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері. 

За даними Лондона, обвинувачені - співробітники російської військової розвідки. Самі підозрювані в ефірі прокремлівського телеканалу RT назвали себе "підприємцями середньої руки" і відкинули звинувачення в отруєнні Скрипалів.

4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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