Мишкин многоразово посещал Украину - Bellingcat

Bellingcat утверждает, что Мишкин совершил несколько поездок в Украину, в частности во время Майдана 2013 года.

Как сообщал УНН, настоящее имя второго подозреваемого по делу отравления Скрипаля, по данным расследователей Bellingcat, Александр Мишкин. В отчете журналистов указано, что "Александр Петров" не настоящий персонаж, а тайный псевдоним сотрудника российского агентства безопасности, военного врача, который находится на службе в ГРУ.

Напомним, Петров и Боширов - русские, фамилии которых называют вымышленными и которых Великобритания обвиняет в покушении на бывшего двойного агента российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери.



По данным Лондона, обвиняемые - сотрудники российской военной разведки. Сами подозреваемые в эфире прокремлевского телеканала RT назвали себя "предпринимателями средней руки" и отвергли обвинения в отравлении Скрипалей.



4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.