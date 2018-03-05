Росіянина, який шпигував на користь Лондона, госпіталізували з отруєнням
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає у на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері, передає УНН із посиланням на ВВС.
Як пише видання, Скрипаль і жінка "зазнали впливу невідомої отруйної речовини", коли були в торговому центрі.
"Їх доставили у лікарню", - йдеться у повідомленні.
За даними ЗМІ, після отруєння Скрипаля будівлю торгового центру було оточено для проведення дезінфекції, триває розслідування.