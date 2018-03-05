Россиянина, который шпионил в пользу Лондона, госпитализировали с отравлением
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает в на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как пишет издание, Скрипаль и женщина "подверглись воздействию неизвестного ядовитого вещества", когда были в торговом центре.
"Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, после отравления Скрипаля здание торгового центра было окружено для проведения дезинфекции, проводится расследование.