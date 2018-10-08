Bellingcat: "Петровим" виявився військовий лікар Олександр Мішкін

"... ми визначили "Олександра Петрова", фактично, Мішкіна Олександра Євгеновича, підготовленого військового лікаря на службі в ГРУ. Процес ідентифікації Bellingcat включав безліч відкритих джерел, свідчення людей, знайомих з людиною, а також копії документів, які особисто ідентифікують, включаючи відскановану копію його паспорта. Повний процес ідентифікації буде описаний в майбутньому повному звіті", - йдеться в повідомленні.

Журналісти відзначають, що "Олександр Мішкін народився 13.07.1979 року в селі Лойга, в Архангельському регіоні. Він навчався і закінчив одну з російських елітних військово-медичних академій, і був підготовлений військовим лікарем для російських військово-морських збройних сил".

"Під час своїх медичних досліджень Мішкін був завербований ГРУ, а до 2010 року переїхав до Москви, де отримав псевдонім, в тому числі другий національний ідентифікаційний номер і проїзний паспорт, під псевдонімом Олександр Петров", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають в Bellingcat, в період 2011-2018 рр. Олександр Мішкін багато подорожував під своїм псевдонімом. Журналісти дізналися про декілька поїздок в Україну і в самопроголошену Придністровську Республіку, остання з яких була вже під час подій в Києві в грудні 2013 року.

На відміну від Анатолія Чепіги, "Петров" зберіг більшу частину біографічних характеристик справжнього Мішкіна - наприклад, точну дату народження, ім'я і по батькові, і імена його батьків, зазначають розслідувачі.

"До початку вересня 2014 року зареєстрованою домашньою адресою Мішкіна в Москві було Хорошівське шосе, 76Б - адреса штаб-квартири ГРУ. Восени 2014 року Мішкін і Анатолій Чепіга перебралися у висококласні квартири.

... військове звання Олександра Мішкіна невідоме. Однак, виходячи з відомого рангу після закінчення Військової медичної академії ... і часу (15 років), можна стверджувати, що, під час отруєння Скрипалів, він був або підполковником, або полковником", - йдеться в повідомленні.

Також в повідомленні зазначено, що Bellingcat і Insider провели інтерв'ю у декількох джерел, знайомих з Мішкіним, як в Санкт-Петербурзі, так і в його рідній Лойзі.

Повний звіт очікується завтра, 9 жовтня.

Нагадаємо, Петров і Боширов - росіяни, прізвища яких називають вигаданими і яких Велика Британія звинувачує у замаху на колишнього подвійного агента російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в англійському місті Солсбері.

За даними Лондона, обвинувачені - співробітники російської військової розвідки. Самі підозрювані в ефірі прокремлівського телеканалу RT назвали себе "підприємцями середньої руки" і відкинули звинувачення в отруєнні Скрипалів.



Як повідомляв УНН, раніше слідчі Bellingcat і видання The Insider вже оприлюднили частину спільного розслідування щодо Олександра Петрова і Руслана Боширова.



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4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.