МЗС Польщі: санкції проти Росії треба вводити більш ефективно

"Санкціє є хорошою відповіддю. Ви повинні думати про те, як ввести ці санкції, щоб бути ефективними. Це питання про належну ідентифікацію ризиків і компаній, які представляють загрозу", - сказав він.

Чапуторич також повідомив, що "ЄС занепокоєна агресивним поводженням Росії в Україні" та "втручанням у внутрішні справи демократичних держав".



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Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу на плановому засіданні в Люксембурзі в понеділок затвердять новий режим введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних, на думку співтовариства, за виробництво і застосування хімічної зброї.