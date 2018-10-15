МЗС Польщі: санкції проти Росії треба вводити більш ефективно
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що санкції є ефективною відповіддю на порушення міжнародного права Росією. Про це повідомляє УНН з посиланням на Polsatnews.pl.
"Санкціє є хорошою відповіддю. Ви повинні думати про те, як ввести ці санкції, щоб бути ефективними. Це питання про належну ідентифікацію ризиків і компаній, які представляють загрозу", - сказав він.
Чапуторич також повідомив, що "ЄС занепокоєна агресивним поводженням Росії в Україні" та "втручанням у внутрішні справи демократичних держав".
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Як повідомляв УНН, міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу на плановому засіданні в Люксембурзі в понеділок затвердять новий режим введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних, на думку співтовариства, за виробництво і застосування хімічної зброї.