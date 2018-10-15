МИД Польши: санкции против России надо вводить более эффективно
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что санкции являются эффективным ответом на нарушение международного права Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polsatnews.pl.
"Санкции являются хорошим ответом. Вы должны думать о том, как ввести санкции, чтобы быть эффективными. Это вопрос о надлежащей идентификации рисков и компаний, представляющих угрозу", - сказал он.
Чапуторич также сообщил, что "ЕС обеспокоена агрессивным поведением России в Украине" и "вмешательством во внутренние дела демократических государств".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елисеев призвал ЕС прекратить сотрудничество с Россией и усилить санкции
Как сообщал УНН, министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании в Люксембурге в понедельник утвердят новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за создание и применение химического оружия.