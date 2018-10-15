МИД Польши: санкции против России надо вводить более эффективно

"Санкции являются хорошим ответом. Вы должны думать о том, как ввести санкции, чтобы быть эффективными. Это вопрос о надлежащей идентификации рисков и компаний, представляющих угрозу", - сказал он.

Чапуторич также сообщил, что "ЕС обеспокоена агрессивным поведением России в Украине" и "вмешательством во внутренние дела демократических государств".



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Как сообщал УНН, министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании в Люксембурге в понедельник утвердят новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за создание и применение химического оружия.