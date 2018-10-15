ЄС сьогодні затвердить режим санкцій по хімзброї і проведе переговори з "східними партнерами"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Міністри закордонних справ 28 країн Євросоюзу на плановому засіданні в Люксембурзі в понеділок затвердять новий режим введення санкцій проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних, на думку співтовариства, за виробництво і застосування хімічної зброї, інформує УНН з посиланням на офіційні портали Союзу.

Крім того, голови МЗС обговорять міграційний криза, ситуацію в Лівії, а також пкібератаку Росії на Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

В рамках засідання Ради ЄС міністри закордонних справ країн спільноти проведуть також переговори з колегами з країн програми “Східне партнерство” — главами МЗС Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Міністри закордонних справ країн ЄС мають намір затвердити новий режим введення санкцій у зв’язку із застосуванням і створенням хімічної зброї. Його посли 28 країн ЄС узгодили в Брюсселі ще 26 вересня, проте офіційно рішення все ще не схвалено.

Як розповів журналістам у Брюсселі високопоставлений представник Ради ЄС, за допомогою нового режиму Євросоюз зможе ввести обмежувальні заходи проти будь-яких осіб та компаній, що створюють і застосовують, на думку співтовариства, хімічну зброю. “Ці законодавчі рамки дозволять Євросоюзу ввести санкції проти осіб і компаній, залучених в розвиток і використання хімічної зброї, незалежно від їх національності і місцезнаходження”, — заявив він.

За словами дипломата, поки невідомо, коли і проти кого ЄС введе перші санкції в рамках нового режиму. “Як, коли і у відношенні кого — я не знаю, не буду спекулювати зараз”, — зазначив він.

Друга половина дня Ради ЄС буде присвячена переговорам з шістьма країнами програми “Східне партнерство” під головуванням глави дипломатії ЄС Федеріки Федеріка Могеріні. “Ця зустріч дасть можливість відновити політичний діалог між Євросоюзом і його „східними партнерами“. Крім того, голови МЗС підведуть підсумки реалізації зобов’язань, взятих на себе всіма сторонами, включаючи пріоритети, визначені як „20 завдань до 2020 року“ після саміту Східного партнерства у листопаді 2017 року. Йдеться про досягнення більш сильної економіки, управління, а також про зміцнення зв’язків і суспільства”, — пояснило європейське джерело напередодні зустрічі.

Дипломат підкреслив, що практично у всіх цих країнах спостерігається прогрес щодо проведення реформ в сфері економіки, проте його не вистачає в питаннях верховенства закону. “Ми бачимо прогрес в економіці, але, на жаль, його мало в сфері верховенства закону. Ці всі питання будуть обговорюватися на зустрічі”, — зазначив представник ЄС.

Нагадуємо, голова МЗС Австрії вказала на ігнорування колегами по ЄС прийняття спільних рішень.

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