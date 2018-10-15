Голова МЗС Австрії вказала на ігнорування колегами по ЄС прийняття спільних рішень

“Ми хочемо щось змінити і знайти рішення, але деякі просто не приїжджають, тому що вони приймають свої рішення без попередньої домовленості (з іншими)”, — зазначила Кнайсль на круглому столі у Відні, передає Австрійське агентство друку.

За її словами, всередині Євросоюзу утворилися окремі групи за інтересами, тому через відсутніх міністрів неможливо говорити, що підсумки голосувань відображають думку більшості європейців.

У свою чергу голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген зазначив, що “поцікавиться у Хайко Мааса (голови МЗС ФРН), чи дійсно той не бере участь у багатьох зустрічах”. “Якщо ні, то я з радістю готовий представляти його”, — додав німецький політик.

У той же час екс-голова МЗС Хорватії Весна Пусіч підкреслила, що ще три роки тому такий підхід в ЄС був немислимий, оскільки всі відчували себе частиною єдиного цілого, а сьогодні такої єдності в ЄС вже немає.

Австрія головує в Раді Європейського союзу в другій половині 2018 року.

Як повідомляв УНН, Євросоюз затвердив 15 жовтня новий режим санкцій за застосування хімічної зброї.