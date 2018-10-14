Євросоюз затвердить 15 жовтня новий режим санкцій за застосування хімічної зброї

“Санкційний режим, запропонований Великою Британією і Францією після нападів в Сирії і Солсбері, буде офіційно прийнятий завтра (15 жовтня) на засіданні ради міністрів закордонних справ в Люксембурзі”, — йдеться в поширеному комюніке.

Прес-служба британського МЗС зазначила, що глава Форін оффісу Джеремі Хант подякує в неділю в заміській резиденції Чівнінг-хаус своїх колег з Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Словенії, Болгарії, Хорватії та Румунії “за їхню підтримку і рішучість в рамках глобальних зусиль щодо припинення використання хімічної зброї раз і назавжди”. “Міністр закордонних справ скористається цим моментом, щоб гарантувати швидке застосування нового режиму санкцій щодо конкретних осіб і організацій, відповідальних за застосування і поширення хімічної зброї в усьому світі. Він також повідомить колегам, що тепер необхідно прискорити обговорення нового режиму санкцій, пов’язаного з діяльністю в кіберпросторі”, — наголошується в повідомленні прес-служби.

“Протягом багатьох років існує міжнародна заборона на використання хімічної зброї, яка зараз перебуває під загрозою після (хімічних атак в) Сирії і Солсбері. Тепер нам потрібно перекреслити червону лінію, яка дає зрозуміти тим, хто використовує цю жахливу зброю, що ціна (за це) завжди буде дуже високою. Ці нові санкції дуже важливі, але на них справа не закінчується”, — наводяться в комюніке слова Ханта.

Як повідомляв УНН, в Солсбері пройшов концерт під назвою “З Росії з любов’ю”.