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Евросоюз утвердит 15 октября новый режим санкций за применение химического оружия

Евросоюз утвердит 15 октября новый режим санкций за применение химического оружия

Киев  •  УНН

 • 8586 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Главы МИД Евросоюза официально утвердят 15 октября на заседании Совета ЕС в Люксембурге новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за применение и распространение химического оружия. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании, передает УНН.

“Санкционный режим, предложенный Великобританией и Францией после нападений в Сирии и Солсбери, будет официально принят завтра (15 октября) на заседании совета министров иностранных дел в Люксембурге”, — говорится в распространенном коммюнике.

Пресс-служба британского МИД отметила, что глава Форин оффиса Джереми Хант поблагодарит в воскресенье в загородной резиденции Чивнинг-хаус своих коллег из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии “за их поддержку и решимость в рамках глобальных усилий по прекращению использования химического оружия раз и навсегда”. “Министр иностранных дел воспользуется этим моментом, чтобы гарантировать быстрое применение нового санкционного режима в отношении конкретных лиц и организаций, ответственных за применение и распространение химического оружия во всем мире. Он также сообщит коллегам, что теперь необходимо ускорить обсуждение нового режима санкций, связанного с деятельностью в киберпространстве”, — отмечается в сообщении пресс-службы.

“На протяжении многих лет существует международный запрет на использование химического оружия, который сейчас находится под угрозой после (химических атак в) Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно перечертить красную линию, которая дает понять тем, кто использует это ужасное оружие, что цена (за это) всегда будет очень высокой. Эти новые санкции очень важны, но на них дело не кончается”, — приводятся в коммюнике слова Ханта.

Как сообщал УНН, в Солсбери прошел концерт под названием “Из России с любовью”.

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