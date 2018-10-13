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ЗМІ РФ: в Солсбері пройшов концерт під назвою "З Росії з любов'ю"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Концерт російської класичної музики під назвою From Russia with Love (“З Росії з любов’ю”) пройшов в суботу в Солсбері, що отримав світову популярність після інциденту з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Організатори концерту і любителі музики підкреслювали — захід не має нічого спільного з політикою, він присвячений виключно музиці, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАРС.

“Ми завжди намагаємося дати нашим концертам витончене ім’я, на зразок “Шекспіра в любові”, за цим немає якоїсь “задньої думки”, — сказав один з організаторів концерту Ніколас Вудс, який разом з піаністкою Джил Болтон організовує в Церкві Святого Мартіна в Солсбері по три-чотири концерти в рік. Він пояснив, що назва була придумана ще рік тому, тобто задовго до трагічних подій, які призвели до того, що відносини між Москвою і Лондоном досягли такого низького рівня, до якого вони опускалися хіба що за часів холодної війни.

Місцева мешканка зазначила, що добре знайома з росіянами. “Я бачу багато російських людей, тому що я працюю гідом Солсберійського собору. Ми прагнемо дружби з Росією, і ми раді вітати російських туристів у нас”, — сказала жінка.

При тому організатори активно заявляли російським ЗМІ: “що деякі люди спробували зробити з цієї назви якусь історію, якої насправді не існувало, це робить нас розгубленими”.

Як повідомляв УНН, у Британії ідентифікували третього підозрюваного у справі Скрипалів.

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