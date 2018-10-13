СМИ РФ: в Солсбери прошел концерт под названием "Из России с любовью"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Концерт русской классической музыки под названием From Russia with Love (“Из России с любовью”) прошел в субботу в Солсбери, получившем мировую известность после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Организаторы концерта и пришедшие на него любители музыки подчеркивали — мероприятие не имеет ничего общего с политикой, оно посвящено исключительно музыке, информирует УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“Мы всегда пытаемся дать нашим концертам изящное имя, наподобие “Шекспира в любви”, за этим нет какой-то “задней мысли”, — сказал один из организаторов концерта Николас Вудс, который вместе с пианисткой Джил Болтон организует в Церкви Святого Мартина в Солсбери по три-четыре концерта в год. Он пояснил, что название было придумано еще год назад, то есть задолго до трагических событий, которые привели к тому, что отношения между Москвой и Лондоном достигли такого низкого уровня, до которого они опускались разве что во времена холодной войны.
Местная жительница отметила, что хорошо знакома с русскими. “Я вижу много русских людей, потому что я работаю гидом Солсберийского собора. Мы хотим дружбы с Россией, и мы рады приветствовать российских туристов у нас”, — сказала женщина.
При этом организаторы активно заявляли российским СМИ: “что некоторые люди попытались сделать из этого названия какую-то историю, которой на самом деле не существовало, это делает нас растерянными”.
Как сообщал УНН, в Великобритании идентифицировали третьего подозреваемого по делу скрипачей.