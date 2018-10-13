СМИ РФ: в Солсбери прошел концерт под названием "Из России с любовью"

“Мы всегда пытаемся дать нашим концертам изящное имя, наподобие “Шекспира в любви”, за этим нет какой-то “задней мысли”, — сказал один из организаторов концерта Николас Вудс, который вместе с пианисткой Джил Болтон организует в Церкви Святого Мартина в Солсбери по три-четыре концерта в год. Он пояснил, что название было придумано еще год назад, то есть задолго до трагических событий, которые привели к тому, что отношения между Москвой и Лондоном достигли такого низкого уровня, до которого они опускались разве что во времена холодной войны.

Местная жительница отметила, что хорошо знакома с русскими. “Я вижу много русских людей, потому что я работаю гидом Солсберийского собора. Мы хотим дружбы с Россией, и мы рады приветствовать российских туристов у нас”, — сказала женщина.

При этом организаторы активно заявляли российским СМИ: “что некоторые люди попытались сделать из этого названия какую-то историю, которой на самом деле не существовало, это делает нас растерянными”.

Как сообщал УНН, в Великобритании идентифицировали третьего подозреваемого по делу скрипачей.