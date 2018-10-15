Глава МИД Австрии указала на игнорирование коллегами по ЕС принятия совместных решений

“Мы хотим что-то изменить и найти решения, но некоторые просто не приезжают, потому что они принимают свои решения без предварительной договоренности (с другими)”, — отметила Кнайсль на круглом столе в Вене, передает Австрийское агентство печати.

По ее словам, внутри Евросоюза образовались отдельные группы по интересам, поэтому из-за отсутствующих министров невозможно говорить, что итоги голосований отражают мнение большинства европейцев.

В свою очередь председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген отметил, что “поинтересуется у Хайко Мааса (главы МИД ФРГ), действительно ли тот не принимает участие во многих встречах”. “Если нет, то я с радостью готов представлять его”, — добавил германский политик.

В то же время экс-глава МИД Хорватии Весна Пусич подчеркнула, что еще три года назад такой подход в ЕС был немыслим, поскольку все чувствовали себя частью единого целого, а сегодня такого единства в ЕС уже нет.

Австрия председательствует в Совете Европейского союза во второй половине 2018 года.

Как сообщал УНН, Евросоюз утвердил 15 октября новый режим санкций за применение химического оружия.