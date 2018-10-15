ЕС сегодня утвердит санкционный режим по химоружию и проведет переговоры с "восточными партнерами"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании в Люксембурге в понедельник утвердят новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению сообщества, за производство и применение химического оружия, передает УНН со ссылкой на официальные порталы Союза.

Кроме того, главы МИД обсудят продолжающийся миграционный кризис, ситуацию в Ливии, а также приписываемую России кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В рамках заседания Совета ЕС министры иностранных дел стран сообщества проведут также переговоры с коллегами из стран программы “Восточное партнерство” — главами МИД Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины.

Министры иностранных дел стран ЕС намерены утвердить новый режим введения санкций в связи с применением и созданием химического оружия. Его послы 28 стран ЕС согласовали в Брюсселе еще 26 сентября, однако официально решение все еще не одобрено.

Как рассказал журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель Совета ЕС, с помощью нового режима Евросоюз сможет ввести ограничительные меры против любых лиц и компаний, создающих и применяющих, по мнению сообщества, химическое оружие. “Эти законодательные рамки позволят Евросоюзу ввести санкции против лиц и компаний, вовлеченных в развитие и использование химического оружия, независимо от их национальности и местонахождения”, — заявил он.

По словам дипломата, пока неизвестно, когда и против кого ЕС введет первые санкции в рамках нового режима. “Как, когда и в отношении кого — я не знаю, не буду спекулировать сейчас”, — отметил он.

Вторая половина дня Совета ЕС будет посвящена переговорам с шестью странами программы “Восточное партнерство” под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. “Эта встреча даст возможность возобновить политический диалог между Евросоюзом и его „восточными партнерами“. Кроме того, главы МИД подведут итоги реализации обязательств, взятых на себя всеми сторонами, включая приоритеты, определенные как „20 задач к 2020 году“ после саммита Восточного партнерства в ноябре 2017 года. Речь идет о достижении более сильной экономики, управления, а также об укреплении связей и общества”, — пояснил европейский источник в преддверии встречи.

Дипломат подчеркнул, что практически во всех этих странах наблюдается прогресс по проведению реформ в сфере экономики, однако его не хватает в вопросах верховенства закона. “Мы видим прогресс в экономике, но, к сожалению, его мало в сфере верховенства закона. Эти все вопросы будут обсуждаться на встрече”, — отметил представитель ЕС.

Напоминаем, глава МИД Австрии указала на игнорирование коллегами по ЕС принятия совместных решений.

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