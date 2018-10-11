Єлісєєв закликав ЄС припинити співпрацю з Росією і посилити санкції

“Час перейти від добрих слів та декларацій до практичних кроків. Україна потребує від Європейського союзу і НАТО дій. Я закликаю Європарламент на запланованих слуханнях щодо Азовського моря та Керченської протоки ухвалити дуже жорстку резолюцію, якою російські дії будуть визнані агресією. Закликаємо також Раду ЄС впровадити додаткові санкції проти Росії”, — зазначив дипломат.

За його словами, реакція ЄС на побудову Керченського мосту була дуже слабкою. Так, лише 6 російських компаній, залучених до прокладення мосту, потрапили до санкційного списку. На думку К.Єлісєєва, цього надто мало.

“Ці санкції мали б мати значно жорсткіший характер і поширюватися й на компанії, які користуються Керченським мостом”, — підкреслив він.

При цьому він висловив сподівання, що деякі країни-члени Європейського Союзу припинять військово-технологічну співпрацю із Росією.

“Не секрет, що низка держав ЄС продовжує із Росією таку співпрацю. Її слід припинити негайно, щоб уповільнити розвиток операційних спроможностей нових російських військових кораблів”, — зазначив він.

На його думку, мілітаризація Криму, Чорного та Азовського морів Росією переслідує мету досягти подальшої дестабілізації України і повного контролю цього регіону.

Нагадаємо, міжнародний трибунал, який розглядає справу України проти Російської Федерації відповідно до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року, у червні 2019 року почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії через порушення нею Конвенції з морського права.