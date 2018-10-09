У МЗС повідомили, коли трибунал візьметься за справу проти РФ щодо морського права

"Наступного року, наступного червня у нас вже будуть слухання щодо юрисдикції стосовно Конвенції з морського права. І ми пройшли довгий шлях, ми провели усі необхідні консультації і досудові процедури, і потім зробили роботу щодо створення арбітражу, внесли наш меморандум з усіма нашими вимогами і нашою юридичної позицією. І за цим велика робота. Я ніколи не думала, що це буде так важко зібрати докази і саме внести цей меморандум до арбітражу", - сказала Зеркаль.

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року трибунал, який розглядає справу України проти РФ відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, оприлюднив процесуальний наказ, який встановлює, що трибунал спочатку буде виносити рішення щодо певних заперечень з приводу юрисдикції, висловлених РФ.

Україна збирається порушити питання російської присутності в Азовському морі на засіданні Міжнародного трибуналу з морського права.