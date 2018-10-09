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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7337 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69836 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117885 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 125840 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165540 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152106 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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В МИД сообщили, когда трибунал возьмется за дело против РФ по морскому праву

В МИД сообщили, когда трибунал возьмется за дело против РФ по морскому праву

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Международный трибунал, рассматривающий дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России из-за нарушения ею Конвенции по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль накануне во время конференции в Лондоне, передает УНН.

"В следующем году, в следующем июне у нас уже будут слушания по юрисдикции в отношении Конвенции по морскому праву. И мы прошли долгий путь, мы провели все необходимые консультации и досудебные процедуры, и затем сделали работу по созданию арбитража, внесли наш меморандум со всеми нашими требованиями и нашей юридической позицией. И за этим большая работа. Я никогда не думала, что это будет так трудно собрать доказательства и именно внести этот меморандум в арбитраж", - сказала Зеркаль.

Напомним, 31 августа 2018 суд, который рассматривает дело Украины против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, обнародовал процессуальный приказ, устанавливающий, что суд сначала будет выносить решение по определенным возражениям по поводу юрисдикции, высказанным РФ.

Украина собирается поставить вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.

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