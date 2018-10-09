В МИД сообщили, когда трибунал возьмется за дело против РФ по морскому праву

"В следующем году, в следующем июне у нас уже будут слушания по юрисдикции в отношении Конвенции по морскому праву. И мы прошли долгий путь, мы провели все необходимые консультации и досудебные процедуры, и затем сделали работу по созданию арбитража, внесли наш меморандум со всеми нашими требованиями и нашей юридической позицией. И за этим большая работа. Я никогда не думала, что это будет так трудно собрать доказательства и именно внести этот меморандум в арбитраж", - сказала Зеркаль.

Напомним, 31 августа 2018 суд, который рассматривает дело Украины против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, обнародовал процессуальный приказ, устанавливающий, что суд сначала будет выносить решение по определенным возражениям по поводу юрисдикции, высказанным РФ.

Украина собирается поставить вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву.