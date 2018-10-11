Елисеев призвал ЕС прекратить сотрудничество с Россией и усилить санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Для Евросоюза в реакции на действия России в Азовском море настало время перейти от заявлений к практическим действиям - прекратить сотрудничество и усилить санкции. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента и главный советник по вопросам внешней политики Константин Елисеев, находясь на официальных мероприятиях в Брюсcеле, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
“Пора перейти от добрых слов и деклараций к практическим шагам. Украина потребует от Европейского союза и НАТО действий. Я призываю Европарламент на предстоящих слушаниях по Азовскому морю и Керченскому проливу принять очень жесткую резолюцию, которой российские действия будут признаны агрессией. Призываем также Совет ЕС ввести дополнительные санкции против России”, — отметил дипломат.
По его словам, реакция ЕС на строительство Керченского моста была очень слабой. Так, лишь 6 российских компаний, вовлеченных в прокладку моста, попали в санкционный список. По мнению К.Елисеева, этого слишком мало.
“Эти санкции должны иметь значительно более жесткий характер и распространяться и на компании, которые пользуются Керченским мостом”, — подчеркнул он.
При этом он выразил надежду, что некоторые страны-члены Европейского Союза прекратят военно-технологическое сотрудничество с Россией.
“Не секрет, что ряд государств ЕС продолжает с Россией такое сотрудничество. Его следует прекратить немедленно, чтобы замедлить развитие операционных возможностей новых российских военных кораблей”, — отметил он.
По его мнению, милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей преследует цель достичь дальнейшей дестабилизации Украины и полного контроля этого региона.
Напомним, международный трибунал, рассматривающий дело Украины против Российской Федерации в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции в деле Украины против России из-за нарушения ею Конвенции по морскому праву.