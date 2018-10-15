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Климкин встретился с генсеком НАТО

Климкин встретился с генсеком НАТО

Киев  •  УНН

 • 10101 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter украинской миссии при НАТО.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", - говорится в сообщении.

Климкин также провел встречу с с вице-президентом ЕК по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем.

Детали встреч пока не известны.

Стоит отметить, что в своем Twitter Климкин поприветсвовал новые санкции ЕС.

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"Совет ЕС ввел новый режим ограничительных мер, позволяющих накладывать санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству и использованию химического оружия, а также подчеркнул необходимость сотрудничать для противодействия другим гибридным угрозам. Готовые к взаимодействию", - написал он.

Как сообщал УНН, Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций в ответ на использование и распространение химического оружия.

Украинские Национальные Новости

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