Климкин встретился с Генсеком НАТО: появились подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, 15 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. О ходе встречи УНН рассказали в пресс-службе миссии Украины при НАТО.
"В ходе встречи стороны обсудили общие вызовы безопасности, с которыми сталкиваются государства-члены НАТО и Украина, в частности ситуацию безопасности в Черном и Азовском морях", - сообщили в пресс-службе.
Так, в ходе встречи Генсек подтвердил, что "меры в рамках усиленного передового присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону является четким ответом союзников на растущую агрессивность России".
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"При обсуждении направлений практического взаимодействия Министр Климкин обратился с просьбой активизировать работу Трастовых фондов НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине, что особенно актуально в свете последних событий в пгт. Ичня Черниговской области. Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашему государству", - отметили в миссии.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сегодня встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.