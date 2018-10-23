В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по ситуации в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня на пленарном заседании Европейского парламента пройдут дебаты по ситуации в Азовском море. Об этом сообщает в Facebook представительство Украины в ЕС, передает УНН.
В ходе пленарного заседания Европарламента состоятся дебаты по ситуации в Азовском море. Ориентировочно обсуждение начнется после 17:00 по брюссельскому времени.
Голосование по проекту резолюции запланировано на четверг, 25 октября.
Как сообщал УНН, 23 октября в Страсбурге во Франции ожидается доклад вице-президента Европейской Комиссии/Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини по ситуации в Азовском море.