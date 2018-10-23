В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по ситуации в Азовском море

В ходе пленарного заседания Европарламента состоятся дебаты по ситуации в Азовском море. Ориентировочно обсуждение начнется после 17:00 по брюссельскому времени.

Голосование по проекту резолюции запланировано на четверг, 25 октября.

Как сообщал УНН, 23 октября в Страсбурге во Франции ожидается доклад вице-президента Европейской Комиссии/Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Могерини по ситуации в Азовском море.