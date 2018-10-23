В Європейському парламенті занепокоєні мілітаризацією Азовського моря

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Жорсткий контроль морського руху з боку РФ в Азовському морі відбувається паралельно з мілітаризацією. Про це під час пленарного засідання Європейського парламенту заявила віце-президент Європейської Комісії - Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає кореспондент УНН.