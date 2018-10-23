В Європейському парламенті занепокоєні мілітаризацією Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Жорсткий контроль морського руху з боку РФ в Азовському морі відбувається паралельно з мілітаризацією. Про це під час пленарного засідання Європейського парламенту заявила віце-президент Європейської Комісії - Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає кореспондент УНН.
“Тривожить те, що жорсткіший контроль морського руху відбувається паралельно з мілітаризацією Азовського моря. Росія нещодавно розпочала розгортання значної кількості військових суден у цьому районі. І Україна частково відреагувала на збільшення військової присутності”, — наголосила Могеріні.
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Вона згадала, що Азовське море було майже повністю демілітаризованим, і що Україна та Росія підписали угоду про спільне використанням Азовського моря та Керчі.
Як повідомляв УНН, дії РФ в акваторії Азовського моря є порушенням конвенції ООН з морського права і потребують посиленого режиму санкцій та інших цільових заходів. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні 73-ї сессії Генеральної Асамблеї ООН.