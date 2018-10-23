В Европейском парламенте обеспокоены милитаризацией Азовского моря

"Тревожит то, что жесткий контроль морского движения происходит параллельно с милитаризацией Азовского моря. Россия недавно начала развертывание значительного количества военных судов в этом районе. И Украина частично отреагировала на увеличение военного присутствия", - отметила Могерини.

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Она вспомнила, что Азовское море было почти полностью демилитаризованным, и Украина и Россия подписали соглашение о совместном использовании Азовского моря и Керчи.

Как сообщал УНН, действия РФ в акватории Азовского моря являются нарушением конвенции ООН по морскому праву и требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.