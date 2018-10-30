В ООС сообщили, как защищают побережье Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Военнослужащие операции Объединенных сил (ООС) укрепили фортификации, в частности минно-взрывное заграждение вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта, в зоне своей ответственности на побережье Азовского моря. Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ВВС Украина, передает УНН.
"Мы уже укрепили фортификации, в частности минно-взрывное заграждение вдоль участков, которые считаются опасными для морского десанта. Постоянно тренируем все силы, которые защищают морское побережье - так демонстрируем свою решимость", - отметил командующий ООС.
По его словам, РФ сейчас не проводит длительный осмотр кораблей, движущихся в украинские порты. Кроме того, непосредственно в зоне ООС присутствие Вооруженных сил РФ и ее пограничников бойцам не досаждает, поскольку они проводят разведку самолетами и не заходят в зону ответственности ООС, а летают вдоль своего берега.
В то же время командование армии в зоне ООС учитывает угрозу со стороны РФ относительно пробития "коридора" в Крым. "Чтобы ее (угрозу наступления РФ в направлении Крыма - ред.) нивелировать, проводим планирование, отрабатываем взаимодействие всех сил, в том числе и на море. Держим их в постоянной готовности. Есть плановые и внезапные проверки", - добавил он.
Напомним, глава украинского МИД Павел Климкин заявлял, что Россия последовательно пытается дестабилизировать ситуацию в Азовском море и усложнить экономическую деятельность украинского Донбасса.
Сейчас, по данным главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, более 200 судов под украинским и международными флагами подверглись воздействию этого контроля со стороны России.
По ее мнению, жесткий контроль морского движения со стороны РФ в Азовском море происходит параллельно с милитаризацией.