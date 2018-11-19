ЕС пообещал принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106458 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113084 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150513 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145000 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136705 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128335 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171520 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118098 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ЕС пообещал принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море

ЕС пообещал принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 11592 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини на конференции объявила о единой позиции Евросоюза в вопросе непризнания псевдовыборов, которые прошли 11 ноября в ОРДЛО, а также выразила обеспокоенность ЕС в связи с ситуацией в Азовском море, передает УНН.

Глава европейской дипломатии заявила, что поведение РФ в Азовском море наносит вред не только экономике Украины, но также многочисленным судам, которые ходят под флагами стран-участниц ЕС.

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“Таким образом, это вопросы, над которыми мы будем продолжать работать с полной решимостью со стороны всех наших государств—членов и учреждений Европейского союза, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие недели или дни”, — заявила Федерика Могерини.

Как ранее информировал УНН, Европейский союз должен будет ввести новые санкции против России, если её конфликт с Украиной в Азовском море обострится. Об этом говорилось в резолюции, принятой 25 октября Европарламентом. Её авторы отмечали, что РФ превратила море в “зону военных действий”, проводит там “интенсивные и дискриминационные инспекции судов” и “стремится превратить Азов во „внутреннее озеро“”.

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