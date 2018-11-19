ЕС пообещал принять "целевые меры" из-за ситуации в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини на конференции объявила о единой позиции Евросоюза в вопросе непризнания псевдовыборов, которые прошли 11 ноября в ОРДЛО, а также выразила обеспокоенность ЕС в связи с ситуацией в Азовском море, передает УНН.
Глава европейской дипломатии заявила, что поведение РФ в Азовском море наносит вред не только экономике Украины, но также многочисленным судам, которые ходят под флагами стран-участниц ЕС.
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“Таким образом, это вопросы, над которыми мы будем продолжать работать с полной решимостью со стороны всех наших государств—членов и учреждений Европейского союза, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие недели или дни”, — заявила Федерика Могерини.
Как ранее информировал УНН, Европейский союз должен будет ввести новые санкции против России, если её конфликт с Украиной в Азовском море обострится. Об этом говорилось в резолюции, принятой 25 октября Европарламентом. Её авторы отмечали, что РФ превратила море в “зону военных действий”, проводит там “интенсивные и дискриминационные инспекции судов” и “стремится превратить Азов во „внутреннее озеро“”.