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У Кремлі відмовилися коментувати заяву ЄС про заходи щодо ситуації в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні про те, що Євросоюз має намір протягом найближчого часу прийняти "цільові заходи" у зв'язку з ситуацією в Азовському морі, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Давайте все-таки Федерику Федеріка Могеріні коментуватиме міністерство закордонних справ", - сказав він журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати слова Федеріка Могеріні.

Як повідомляв УНН, раніше Федеріка Могеріні після завершення засідання Ради ЄС в Брюсселі заявила, що Європейський Союз вивчає можливі цільові заходи, які можуть бути прийняті для підтримки України щодо ситуації по Азовському морю.

Нагадаємо, 19 листопада Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів обговорював ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених "виборів" в ОРДЛО.

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