У Кремлі відмовилися коментувати заяву ЄС про заходи щодо ситуації в Азовському морі

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні про те, що Євросоюз має намір протягом найближчого часу прийняти "цільові заходи" у зв'язку з ситуацією в Азовському морі, передає УНН з посиланням на ТАСС.