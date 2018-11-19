Европейский Союз рассматривает меры по поддержке Украины в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Европейский Союз изучает возможные меры, которые могут быть приняты для поддержки Украины относительно ситуации по Азовскому морю. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини во время пресс-брифинга по завершению заседания Совета ЕС в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос журналиста о том, принимает ли ЕС меры, чтобы найти решение проблемы, связанной с избыточным количеством российских инспекций судов в Азовском море, высокий представитель отметила, что этим вопросом занимается Европейская комиссия.
"Мы четко даем понять российской стороне, что мы ожидаем, что эта ситуация закончится. И мы также изучаем возможные меры, которые могут быть приняты, в частности, (Европейская) Комиссия этим занимается, для того, чтобы поддержать те регионы в Украине, которые оказались в этой ситуации, с помощью целевых мероприятий. Будет официальное сообщение по этому поводу, и сегодня мы это обсуждали", - сказала она.
Сегодня Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов обсуждал ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.
Как сообщал УНН, в ЕС ранее заявили, что считают "выборы", которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.