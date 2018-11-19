Европейский Союз рассматривает меры по поддержке Украины в Азовском море

Отвечая на вопрос журналиста о том, принимает ли ЕС меры, чтобы найти решение проблемы, связанной с избыточным количеством российских инспекций судов в Азовском море, высокий представитель отметила, что этим вопросом занимается Европейская комиссия.

"Мы четко даем понять российской стороне, что мы ожидаем, что эта ситуация закончится. И мы также изучаем возможные меры, которые могут быть приняты, в частности, (Европейская) Комиссия этим занимается, для того, чтобы поддержать те регионы в Украине, которые оказались в этой ситуации, с помощью целевых мероприятий. Будет официальное сообщение по этому поводу, и сегодня мы это обсуждали", - сказала она.

Сегодня Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов обсуждал ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.

Как сообщал УНН, в ЕС ранее заявили, что считают "выборы", которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признают, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.