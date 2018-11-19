Рада ЄС сьогодні обговорить "вибори" в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених "виборів" в ОРДЛО, передає УНН.
Представник України при ЄС Микола Точицький подякував за включення питання ситуації на Донбасі і в Азовському морі до порядку денного Ради міністрів закордонних справ, засідання якої відбудеться 19 листопада.
"Сподіваюсь на рішучі дії ЄС після так званих "виборів" на окупованому Донбасі, що відбулись у порушення мінських угод, шляхом посилення відповідальності Росії за агресію проти України", - написав Точицький минулого тижня у Twitter.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна, Литва та Польща закликали ЄС продовжити санкції щодо РФ
Водночас ЗМІ повідомили, що Європейський Союз додасть до списку санкцій п'ятьох осіб, яких вважає відповідальними за організацію так званих "виборів" на Донбасі.
Додамо, після цих псевдовиборів у ЄС заявили, що вважають псевдовиборами, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення перебуває у віданні Ради ЄС.
Фейкові вибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада.