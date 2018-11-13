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Україна, Литва та Польща закликали ЄС продовжити санкції щодо РФ

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Представники парламентів України, Литви та Польщі закликали Євросоюз продовжити санкції щодо РФ, поки не будуть повністю виконані Мінські домовленості. Про це йдеться у кінцевому документі ІХ сесії Асамблеї членів Верховної Ради України, Сеймасу Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща, передає УНН.

Зокрема, Асамблея представників парламентів трьох країн закликала держави-члени Європейського Союзу продовжувати санкції, накладені на Російську Федерацію, “доти, доки не будуть повністю виконані Мінські домовленості та буде відновлено територіальну цілісність України”.

“Закликає подовжити термін дії санкцій з 6 до 12 місяців, а також розглянути можливість посилення санкцій у випадку продовження ескалації. Поновлюємо свій заклик до накладання заборони на військове та технічне співробітництво з Російською Федерацією”, — йдеться у документі.

Крім того, представники трьох країн засудили так звані “вибори”, організовані Російською Федерацією в порушення Мінських домовленостей на тимчасово окупованих українських територіях Донецької та Луганської областей та відмовляються визнати їх результати.

Нагадаємо, 12 листопада на постраді ОБСЄ близько 40 країн засудили “вибори” в ОРДЛО.

Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” 11 листопада назвали незаконними Німеччина та Франція, засудили їх у США, ЄС, НАТО. Польща закликала ввести санкції щодо організаторів “виборів” в ОРДЛО.

Україна вимагає скликати ТКГ через “вибори” в ОРДЛО.

Як повідомляв УНН, ЄС обговорить санкції через “вибори” в ОРДЛО 19 листопада

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