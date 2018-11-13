Украина, Литва и Польша призвали ЕС продлить санкции в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Украина, Литва и Польша призвали Евросоюз продлить санкции в отношении РФ, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности. Об этом говорится в конечном документе ІХ сессии Ассамблеи членов Верховной Рады Украины, Сеймаса Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, передает УНН.
В частности, Ассамблея представителей парламентов трех стран призвала государства-члены Европейского Союза продолжить санкции, наложенные на Российскую Федерацию, "до тех пор, пока не будут полностью выполнены Минские договоренности и будет восстановлена территориальная целостность Украины".
"Призывает продлить срок действия санкций с 6 до 12 месяцев, а также рассмотреть возможность усиления санкций в случае продолжения эскалации. Возобновляем свой призыв к наложению запрета на военное и техническое сотрудничество с Российской Федерацией", - говорится в документе.
Кроме того, представители трех стран осудили так называемые "выборы", организованные Российской Федерацией в нарушение Минских договоренностей на временно оккупированных украинских территориях Донецкой и Луганской областей и отказываются признать их результаты.
Напомним, 12 ноября на пострадать ОБСЕ около 40 стран осудили "выборы" в ОРДЛО.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" 11 ноября назвали незаконным Германия и Франция осудили их в США, ЕС, НАТО. Польша призвала ввести санкции в отношении организаторов "выборов" в ОРДЛО.
Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО.
Как сообщал УНН, ЕС обсудит санкции из-за "выборов" в ОРДЛО 19 ноября