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Україна вимагає скликати ТКГ через “вибори” в ОРДЛО

Україна вимагає скликати ТКГ через “вибори” в ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська сторона у трьохсторонній контактній групі вимагає позачергового скликання ТКГ через проведення “виборів” на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це у мережі Facebook повідомила віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, передає УНН.

“Ми вимагаємо негайного скликання позачергового скликання ТКГ і звертаємося до країн-членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі”, — йдеться у повідомлені.

Крім того, вона додала, що уся відповідальність за руйнівні наслідки так званих “позачергових виборів” для подальшої імплементації Мінських домовленостей повністю покладається на Російську Федерацію.

Нагадаємо, на так званих “виборах” глав і депутатів самопроголошених Донецької і Луганської псевдореспублік відкрилися дільниці для голосування.

Як раніше інформував УНН, Президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС підняти питання незаконності так званих “виборів” на Донбасі в рамках Європейського союзу, ряду міжнародних організацій, а також отримати відповідну реакцію США і країн “Великої сімки”.

Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення сьогодні псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України.

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