Украина требует созвать ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская сторона в трехсторонний контактной группе требует внеочередного созыва ТКГ из-за проведения "выборов" на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в сети Facebook сообщила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, передает УНН.
"Мы требуем немедленного созыва внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации в Донбассе", - говорится в сообщении.
Кроме того, она добавила, что вся ответственность за разрушительные последствия так называемых "внеочередных выборов" для дальнейшей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию.
Напомним, на так называемых "выборах" глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской псевдореспублик открылись участки для голосования.
Как ранее информировал УНН, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение МИД поднять вопрос незаконности так называемых "выборов" на Донбассе в рамках Европейского союза, ряда международных организаций, а также получить ответную реакцию США и стран "Большой семерки".
Со своей стороны, Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению сегодня псевдовыборы на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.