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В ОРДЛО почалися "вибори" глав псевдореспублік

В ОРДЛО почалися "вибори" глав псевдореспублік

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. На так званих “виборах” глав і депутатів самопроголошених Донецької і Луганської псевдореспублік відкрилися дільниці для голосування. Воно триватиме з 8:00 до 20:00, інформує УНН.

Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Як раніше інформував УНН, Президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС підняти питання незаконності так званих “виборів” на Донбасі в рамках Європейського союзу, ряду міжнародних організацій, а також отримати відповідну реакцію США і країн “Великої сімки”.

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