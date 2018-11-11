В ОРДЛО почалися "вибори" глав псевдореспублік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На так званих “виборах” глав і депутатів самопроголошених Донецької і Луганської псевдореспублік відкрилися дільниці для голосування. Воно триватиме з 8:00 до 20:00, інформує УНН.
Нагадаємо, місцеві жителі, причетні до організації та проведення псевдовиборів 11 листопада на окупованій території Донецької і Луганської областей, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
Як раніше інформував УНН, Президент України Петро Порошенко дав доручення МЗС підняти питання незаконності так званих “виборів” на Донбасі в рамках Європейського союзу, ряду міжнародних організацій, а також отримати відповідну реакцію США і країн “Великої сімки”.