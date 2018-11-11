В ОРДЛО начались "выборы" глав псевдореспублик
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На так называемых “выборах” глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской псевдореспублик открылись участки для голосования. Оно продлится с 8:00 до 20:00, информирует УНН.
Напомним, местные жители, причастные к организации и проведению псевдовыборы 11 ноября на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, будут привлечены к уголовной ответственности.
Как ранее информировал УНН, Президент Украины Петр Порошенко дал поручение МИД поднять вопрос незаконности так называемых “выборов” на Донбассе в рамках Европейского союза, ряда международных организаций, а также получить ответную реакцию США и стран “Большой семерки”.